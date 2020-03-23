منذ 3 سنوات.. عبدالدايم يشكو من استبعاد أولاده من بطاقة التموين الخاصة به

شكا المواطن عبد الدايم عبد الحميد عبد الله ، في رسالة لخدمة القرّاء
التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف أولاده من بطاقة صرف السلع
التموينية الخاصة به منذ 3 سنوات بدون سبب والتى تحمل رقم 118011061582 ورقم قومى
28208201800493.
وأناشد المسئولين بوزارة التموين استرجاع أولادى لبطاقة التموين حتى
أستطيع توفير الخبز والسلع التى تساعدنا على مواجهة الحياة .
للتواصل مع الشاكى 01140020052
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء
والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال
رقم الواتس آب 01006735360