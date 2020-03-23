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بين الناس

منذ 3 سنوات.. عبدالدايم يشكو من استبعاد أولاده من بطاقة التموين الخاصة به

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن عبد الدايم عبد الحميد عبد الله ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف أولاده من بطاقة صرف السلع التموينية الخاصة به منذ 3 سنوات بدون سبب والتى تحمل رقم 118011061582 ورقم قومى 28208201800493.

 

وأناشد المسئولين بوزارة التموين استرجاع أولادى لبطاقة التموين حتى أستطيع توفير الخبز والسلع التى تساعدنا على مواجهة الحياة .

 

للتواصل مع الشاكى 01140020052

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

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