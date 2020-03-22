طوابير أمام محلات الأغذية تنذر بكارثة وتضاعف المصابين بـ كورونا فى بريطانيا.. صور

أظهرت لقطات فيديو وصور مروعة لمئات المتسوقين يقفون بالقرب من بعضهم البعض بينما يتجاهلون ترك المسافات بينهم في ظل تفشي فيروس كورونا في بريطانيا وذلك لشراء مستلزماتهم الشخصية من محلات التسوق.

ووفقًا لصحيفة " ميرور "، تم فتح المتجر في دودلي ، ويست ميدلاندز ، في الساعة 9 صباحًا لموظفي NHS فقط ، ولكن العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية ، على أمل الحصول على الإمدادات بعد التحولات الطويلة على الخط الأمامي في معركة Covid-19 ، غادروا قبل فتح الأبواب لأن الحشد الضخم شكل خطر على صحتهم.

وقال شهود عيان إن المتسوقين كانوا "يتشاجرون" و سط حالة من الذعر، حيث احتشد المئات أمام المتاجر منذ الصباح

توافد المتسوقين على محلات السوبر ماركت مرة أخرى لتخزين المواد الغذائية والإمدادات الأخرى ، بعد يوم واحد من طمأنة الحكومة البريطانيين أن هناك الكثير للجميع ، وتوسل الناس لوقف الاكتناز.



