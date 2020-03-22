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مايا مرسي توضح رسائل الرئيس السيسي للمرأة اليوم.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 09:51 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مهمة جدا وسوف تخدم مصلحة الشعب بأكمله.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم اختص فيروس كورونا واحتياطات الدولة التي اتخذتها لمنع انتشار هذا الوباء.

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كلمة للمرأة المصرية في عيدها اليوم وأشاد بجهودها الفاعلة في المجتمع المصري.


وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الرئيس وجه عدة رسائل للمرأة خلال اجتماع اليوم وأول تلك الرسائل هي الحقوق التي حصلت عليها المرأة وأن تلك الحقوق من حقها ولم يكن ذلك من عليها أو منحة.


وأشارت إلى أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر أن المرأة المصرية هي التي تشكل الوعي الحقيقي داخل الأسرة وهي التي تتحمل المسئولية الكبرى في الحفاظ على أسرتها في تلك الظروف العصيبة.
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