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توك شو

حميات إمبابة: المواطنون يشخصون حالات البرد كأنها كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:00 م
الدكتور ماهر الجارحي
الدكتور ماهر الجارحي
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أسامة علي

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن انتشار فيروس كورونا في مصر مازال محدودًا، مشيرا إلى إصابة مواطنين كثيرين بحالة من الهلع.


وأضاف الدكتور ماهر الجارحي، أثناء حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن هناك إقبالًا كبيرًا للمواطنين على المستشفيات في حالة ظهور أى أعراض، معلقًا "أى نزلة فيروسية، المواطن بيشخصها كأنها كورونا".


وتابع: ليست كل نزلات البرد تعنى الإصابة بفيروس كورونا، كل عام فى هذا التوقيت يصاب المواطنون بأعراض الأنفلونزا التي تشبه أعراض كورونا، وفى بعض الأحيان تتطور إلى التهابات رئوية تؤدي إلى الوفاة.


وأشار نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إلى أن فيروس كورونا خطير إلى حد ما، وقد يصاب به أشخاص كثيرون، وتظهر أعراضه لدى فئة من الناس وفئة أخرى لا تظهر، موضحا أن الفيصل هنا مناعة الجسم.

 

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