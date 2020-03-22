محافظ القليوبية يشرف على أعمال تطهير محطة قطار بنها ..صور

شن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الأحد حملة موسعة لتطهير محطة قطار بنها وشوارع المدينة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار ونقل فيروس كورونا.





واستعان الهجان برجال ومعدات الحماية المدنية لأعمال التعقيم والتطهير المستمرة بشوارع مدينة بنها وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.





وشهد المحافظ أعمال تطهير شارع الشدية أمام النوادي وشارع الدهشان موجها بتفعيل عملية التطهير بشكل دوري يوميا لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.





وأكد المحافظ علي أن هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر فترة احترازية مؤقتة للوقاية من هذا الفيروس وستعود الحياة إلي طبيعتها مرة أخري.





وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للوقاية من فيروس كرورنا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشاره والابقاء في منازلهم قدر المستطاع.

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