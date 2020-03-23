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رياضة

عضو مجلس إدارة الأهلي يشارك في تحدي الخير بكقالة 1000 أسرة وتوزيع 126 الف كرتونة مواد غذائية

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:38 ص
الجارحي
الجارحي
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مصطفى كرم
اعلن محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قبوله تحدي الخير الذي يقوم به عدد من اللاعبين ونجوم الفن بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيري .

ونشر محمد الجارحي فيديو عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق علية قائلا "كل الشكر والتقدير لمن اختارني من أصدقائي سيف زاهر، محمد فضل،شريف عبد الفضيل،أحمد دياب وعمر الغنيمي لقبول تحدي كفالة عدد من الأسر المصرية التي تضررت جراء الاجراءات الاحترازية الأخيرة للوقاية من فيروس كورونا". 




وتابع " قبلت التحدي وأعلن كفالة 1000 أسرة آملا من وراء ذلك التخفيف عن كاهل هذه الأسر ورجائي أن يبقى أهلنا هؤلاء في البيت حتى نتمكن من حماية أنفسنا وأهلنا من انتشار الفيروس و مجموعة حديد الجارحي ومن خلال مسؤوليتها المجتمعية تعلن عن توزيع عدد 126000 كرتونة مواد غذائية في خلال شهر من الآن وذلك قبل شهر رمضان بالتنسيق مع جمعية الأورمان مساهمة من المجموعة في دعم الأسر المستحقة في عدد من محافظات الجمهورية". 



وتابع" وأخيرا ...بتحدى محمد السلاب ،محمد مظلوم،محمد الرشيدي،أيمن الشريف أحمد حسن ، متعب،حازم امام,ميدو و خالد بيبو أحمد فهمي،أحمد رزق، أحمد السعدني".



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