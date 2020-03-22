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برلمان

بعد تكليف الرئيس بضم العلاوات الخمس.. القوى العاملة بالبرلمان: انتصار لأصحاب المعاشات

الأحد 22/مارس/2020 - 11:07 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حسن رضوان
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، مؤكدة أن قرار الرئيس انتصر لأصحاب المعاشات.

ووجهت "درويش" - فى بيان لها- الشكر للرئيس السيسي على قراره الحكيم وموقفه المشرف وتكليفه الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن أصحاب المعاشات حصلوا على حكم نهائى وغير قابل للطعن، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته وذلك منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.
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