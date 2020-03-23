اليوم.. نظر طعن المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق

تنظر اليوم محكمة النقض طعون المتهمين بقضية قتل حارس "هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق" وسرقة سيارته، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا.





وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للثامن قتلوا المجنى عليه رأفت السيد نبيل، عمدا مع سبق الإصرار، وبيتو النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم، وأعدوا لذلك الغرض بنادق خرطوش، ولدى مشاهدتهم لسيارة، المجنى عليه استوقفوه فهب لمقاومتهم، فأطلق المتهمون وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ما أدى إلى مصرعه.





ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة، وإطلاق أعيرة نارية فى منطقة سكنية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون تراخيص، وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.