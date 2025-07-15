قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منجم السكري يقود طفرة الذهب | استثمارات عالمية واكتشافات واعدة تعيد رسم خريطة التعدين
تفاصيل تقرير خطير عن قلق إسرائيل من تحديث الجيش المصري.. أحمد موسى يكشف
ظلها اختفى تماما.. الشمس تتعامد على الكعبة للمرة الثانية في 2025
أحمد موسى: إسرائيل أقامت 10 قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية
القاهرة وأثينا تعززان العلاقات الاستراتيجية .. لقاء بين سفير مصر بأثينا ورئيس برلمان اليونان
هل ختم القرآن كاملا يصل ثوابه للمتوفى؟.. أمين الإفتاء يكشف الحقيقة
بعد تعاقد آرسنال معه .. من هو اللاعب المصري كامرون إسماعيل؟
السعودية تجدد دعمها لسيادة سوريا.. وتدين الاعتداءات الإسرائيلية
كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة
جوتيريش: مستوى الموت والدمار في غزة لا مثيل له في الآونة الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: شراكة مباشرة بين القطاع الخاص الأردني والمصري خاصة في مجالات إنتاج وتطوير البذور والأسمدة

الوفد المصري بالأردن
الوفد المصري بالأردن
شيماء مجدي

  استقبل وزير الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية   المهندس خالد الحنيفات، الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والوفد المرافق والذي يضم الدكتور سيد خليفة، نقيب المهندسين الزراعيين في جمهورية مصر العربية والدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية والدكتور احمد.حلمي مدير معهد بحوث البساتين والاستاذ ابراهيم الحديدي رئيس مجلس إدارة شركة اجاسيد لإنتاج التقاوي والدكتور الفونس جريس وكيل معهد البساتين والدكتور محمود أبو يوسف المشرف علي برنامج انتاج تقاوي الخضر بسخا وقد حضر من الجانب الأردني  المهندس علي أبو نقطة، نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين، المهندس صالح الياسين، نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية.

يأتي ذلك في إطار  تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتعزيز التعاون الزراعي المشترك بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.


وفي مستهل اللقاء، رحّب  الوزير الحنيفات بالوفد المصري الشقيق، مؤكدًا على متانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والتي تنعكس في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الزراعي والذي يُعد ركيزة مهمة في منظومة الأمن الغذائي العربي المشترك.


ومن جهته أكد الحنيفات على أهمية البناء على هذه العلاقات من خلال تعزيز التنسيق الثنائي وتفعيل العمل  المشترك، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والتقنية وتسهيل التبادل التجاري الزراعي بين البلدين. كما أشار إلى الفرص المتاحة للاستفادة من مدخلات الإنتاج الزراعي الأردنية التي تتمتع بجودة عالية، مثل البذور المحسنة، والأسمدة، والمبيدات الزراعية، والأدوية البيطرية، مؤكدا  إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بين الجهات المعنية والقطاع الخاص في البلدين لترجمة هذه الفرص إلى مشاريع عملية ومثمرة.


ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية المصري، أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي الزراعي  والبحثي،المشترك  مشيرًا إلى التوجه لبدء عملية شراكة  مباشرة بين القطاع الخاص الأردني والمصري، خاصة في مجالات إنتاج وتطوير البذور والأسمدة. 

ودعا إلى عقد لقاءات موسعة  بين المستثمرين من الجانبين لتسهيل سبل التعاون وتيسير انسياب المنتجات الأردنية إلى السوق المصري.


واعرب الدكتور سيد خليفة نقيب المهندسين الزراعيين في مصر عن بالغ شكرة وتقديرة للوزير الأردني علي حفاوة الاستقبال مؤكدا علي عمق العلاقة المهنية بين نقابة المهندسين الزراعيين في الأردن ومصر والتي تمثل عنوانا للتعاون بين المؤسسات الزراعية المصرية والاردنية وان النقاباتين تعملان بشكل مشترك علي تبادل الخبرات وبناء شراكات تهدف الي تحقيق التكامل الزراعي لتعزيز الإنتاجية بين البلدين .


وشدد المهندس صالح الياسين  على أن العلاقات الأردنية المصرية في المجال الزراعي تشهد تطورًا ملحوظًا، مؤكدًا وجود العديد من الشركات والمصانع الأردنية العاملة في السوق المصري، ما يُبرهن على عمق الثقة المتبادلة وأهمية استمرار التشاركية الاقتصادية على أسس راسخة تعود بالنفع على البلدين.
وفي ختام اللقاء، ثمّن المهندس علي أبو نقطة جهود الوزير الأردني في تعزيز أواصر التعاون الإقليمي،بين الاردن ومصر  مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق الترتيب والتنسيق بين النقابتين في الأردن ومصر، ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى توسيع قاعدة التعاون الفني والنقابي، بما يعزز من قدرات القطاع الزراعي في البلدين ويخدم مصالح المهندسين الزراعيين والمزارعين على حد سواء.

ويُعد هذا اللقاء خطوة جديدة نحو ترسيخ علاقات التعاون الزراعي الأردني-المصري، والذي يُتوقع أن يشهد تطورًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاهتمام المشترك بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

الزراعة وزير الزراعة وزير الزراعة الأردني البحوث الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل

صورة أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية

ترشيحاتنا

مدير أمن سوهاج

إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بدار السلام في سوهاج.. والأمن يتدخل

صورة أرشيفية

غرق طفل في ترعة مجاورة لمنزله بطهطا في سوهاج

محافظ الغربية

محافظ الغربية يشهد انطلاق مبادرة «100 يوم صحة» بمشاركة 220 فريقًا طبيًا لخدمة المواطنين في كل ربوع المحافظة

بالصور

بعد غياب سنوات .. عزيز مرقة يروج لأحدث ألبوماته الغنائية

بوستر ألبوم عزيز مرقة
بوستر ألبوم عزيز مرقة
بوستر ألبوم عزيز مرقة

فسح أمه فى لندن .. اليوتيوبر أحمد إبراهيم من طفل فقير للعالمية | اعرف تفاصيل القصة

اليوتيوبر احمد ابراهيم
اليوتيوبر احمد ابراهيم
اليوتيوبر احمد ابراهيم

بعد عمليتي استدعاء.. بوليستار تفشل في إصلاح هذا العيب

بوليستار
بوليستار
بوليستار

أفضل الأدوية والإجراءات.. اكتشف طرق علاج الدوالي الطبية

الدوالى
الدوالى
الدوالى

فيديو

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد