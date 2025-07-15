الزراعة: شراكة مباشرة بين القطاع الخاص الأردني والمصري خاصة في مجالات إنتاج وتطوير البذور والأسمدة

استقبل وزير الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية المهندس خالد الحنيفات، الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والوفد المرافق والذي يضم الدكتور سيد خليفة، نقيب المهندسين الزراعيين في جمهورية مصر العربية والدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية والدكتور احمد.حلمي مدير معهد بحوث البساتين والاستاذ ابراهيم الحديدي رئيس مجلس إدارة شركة اجاسيد لإنتاج التقاوي والدكتور الفونس جريس وكيل معهد البساتين والدكتور محمود أبو يوسف المشرف علي برنامج انتاج تقاوي الخضر بسخا وقد حضر من الجانب الأردني المهندس علي أبو نقطة، نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين، المهندس صالح الياسين، نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتعزيز التعاون الزراعي المشترك بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.



وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير الحنيفات بالوفد المصري الشقيق، مؤكدًا على متانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والتي تنعكس في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الزراعي والذي يُعد ركيزة مهمة في منظومة الأمن الغذائي العربي المشترك.



ومن جهته أكد الحنيفات على أهمية البناء على هذه العلاقات من خلال تعزيز التنسيق الثنائي وتفعيل العمل المشترك، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والتقنية وتسهيل التبادل التجاري الزراعي بين البلدين. كما أشار إلى الفرص المتاحة للاستفادة من مدخلات الإنتاج الزراعي الأردنية التي تتمتع بجودة عالية، مثل البذور المحسنة، والأسمدة، والمبيدات الزراعية، والأدوية البيطرية، مؤكدا إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بين الجهات المعنية والقطاع الخاص في البلدين لترجمة هذه الفرص إلى مشاريع عملية ومثمرة.



ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية المصري، أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي الزراعي والبحثي،المشترك مشيرًا إلى التوجه لبدء عملية شراكة مباشرة بين القطاع الخاص الأردني والمصري، خاصة في مجالات إنتاج وتطوير البذور والأسمدة.

ودعا إلى عقد لقاءات موسعة بين المستثمرين من الجانبين لتسهيل سبل التعاون وتيسير انسياب المنتجات الأردنية إلى السوق المصري.



واعرب الدكتور سيد خليفة نقيب المهندسين الزراعيين في مصر عن بالغ شكرة وتقديرة للوزير الأردني علي حفاوة الاستقبال مؤكدا علي عمق العلاقة المهنية بين نقابة المهندسين الزراعيين في الأردن ومصر والتي تمثل عنوانا للتعاون بين المؤسسات الزراعية المصرية والاردنية وان النقاباتين تعملان بشكل مشترك علي تبادل الخبرات وبناء شراكات تهدف الي تحقيق التكامل الزراعي لتعزيز الإنتاجية بين البلدين .



وشدد المهندس صالح الياسين على أن العلاقات الأردنية المصرية في المجال الزراعي تشهد تطورًا ملحوظًا، مؤكدًا وجود العديد من الشركات والمصانع الأردنية العاملة في السوق المصري، ما يُبرهن على عمق الثقة المتبادلة وأهمية استمرار التشاركية الاقتصادية على أسس راسخة تعود بالنفع على البلدين.

وفي ختام اللقاء، ثمّن المهندس علي أبو نقطة جهود الوزير الأردني في تعزيز أواصر التعاون الإقليمي،بين الاردن ومصر مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق الترتيب والتنسيق بين النقابتين في الأردن ومصر، ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى توسيع قاعدة التعاون الفني والنقابي، بما يعزز من قدرات القطاع الزراعي في البلدين ويخدم مصالح المهندسين الزراعيين والمزارعين على حد سواء.

ويُعد هذا اللقاء خطوة جديدة نحو ترسيخ علاقات التعاون الزراعي الأردني-المصري، والذي يُتوقع أن يشهد تطورًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاهتمام المشترك بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.