تسجيل وفاة رابعة في المغرب وارتفاع أعداد مصابي كورونا

أعلنت السلطات الصحية في المغرب ارتفاع اعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وقال وزارة الصحة المغربية إنها إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 115 شخصا.





فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 4 حالات، بعد تسجيل حالة وفاة اليوم.





وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة المغربية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ليصل إجمالي الإصابات إلى 108 حالات مؤكدة.





إلى ذلك، أقرت الحكومة المغربية، قانونا يقضي بالسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر لكل من يخالف تعليمات الالتزام بالمنزل في إطار مواجهة كورونا.



