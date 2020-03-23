لبنان تعلن الحظر بسب كورونا.. المهن التمثيلية تنفى توقف تصوير المسلسلات فى مصر.. ومطالبات بإعطاء الأولوية لصحة البشر





بينما نفى نقيب الممثلين فكرة توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب فيروس كورونا قائلا :"في لبنان اوقفوا التصوير لكن احنا ان شاء الله مش هنلجأ لده".









وأعلنت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا توقف تصوير مسلسل "الساحر" الذى تشارك في بطولته مع الفنان عابد فهد والمقرر عرضه في رمضان المقبل، لعدة أيام بسبب فيروس كورونا.



وكتبت ستيفانى، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الساحر مع وقف التنفيذ لكم يوم لسلامة فريق عمل غالي علينا.. على أمل نستأنف التصوير بوقت قريب ونلتقي سوى بشهر رمضان المبارك خليك في البيت زمن الكورونا".





على جانب أخر عبّر المخرج أمير رمسيس، عن تضامنه مع حملة وقف تصوير مسلسلات رمضان لمدة اسبوعين، خوفا من تفشي فيروس كوفيد 19،.









وقال أمير رمسيس، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: " اوقفوا التصوير بشكل مؤقت .. لا يوجد ما هو أثمن من حياة البشر".













ودعمت الكاتبة مريم نعوم الفكرة، حيث كتبت من خلال حسابها الشخصي على "فيسبوك"، قائلة: "أنا عارفة إن اللي هقوله ده هيزعل ناس كتير.. ومنهم فريق عمل مسلسلنا لرمضان.. بس اللهم قد بلغت.. كل التصوير لازم يقف ١٥ يوما (مع دفع جزء من الأجر للعمال).. نوقف لغاية أول أسبوع في أبريل.. يعني هيبقى فاضل أسبوعين تصوير على بداية رمضان.. و٣ أسابيع تصوير داخل رمضان".



