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لبنان تعلن الحظر بسب كورونا.. المهن التمثيلية تنفى توقف تصوير المسلسلات فى مصر.. ومطالبات بإعطاء الأولوية لصحة البشر

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
  • مريم نعوم: كل التصوير لازم يقف ١٥ يوما
  • وقف تصوير المسلسل اللبنانى الساحر


بين مطالبات بتوقف تصوير مسلسلات رمضان المقبل، وأصوات أخرى تنفى خطورة الموقف، نفى دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين توقف تصوير الأعمال الدرامية التى تستعد للعرض فى موسم شهررمضان.


وقال أشرف زكي: "النقابة أصدرت بيانا ناشدت فيه صناع الدراما بمراعاة بعض الاشياء الاحترازية مثل تأجيل تصوير المشاهد التي تضم مجاميع، وعدم تصويرها في أماكن نائية أكثر عرضة لنقل أي ميكروب وتعقيم أماكن التصوير".


بينما نفى نقيب الممثلين فكرة توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب فيروس كورونا قائلا :"في لبنان اوقفوا التصوير لكن احنا ان شاء الله مش هنلجأ لده".


وأعلنت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا توقف تصوير مسلسل "الساحر" الذى تشارك في بطولته مع الفنان عابد فهد والمقرر عرضه في رمضان المقبل، لعدة أيام بسبب فيروس كورونا.


وكتبت ستيفانى، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الساحر مع وقف التنفيذ لكم يوم لسلامة فريق عمل غالي علينا.. على أمل نستأنف التصوير بوقت قريب ونلتقي سوى بشهر رمضان المبارك خليك في البيت زمن الكورونا".


على جانب أخر عبّر المخرج أمير رمسيس، عن تضامنه مع حملة وقف تصوير مسلسلات رمضان لمدة اسبوعين، خوفا من تفشي فيروس كوفيد 19،.


وقال أمير رمسيس، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "اوقفوا التصوير بشكل مؤقت .. لا يوجد ما هو أثمن من حياة البشر".



ودعمت الكاتبة مريم نعوم الفكرة، حيث كتبت من خلال حسابها الشخصي على "فيسبوك"، قائلة: "أنا عارفة إن اللي هقوله ده هيزعل ناس كتير.. ومنهم فريق عمل مسلسلنا لرمضان.. بس اللهم قد بلغت.. كل التصوير لازم يقف ١٥ يوما (مع دفع جزء من الأجر للعمال).. نوقف لغاية أول أسبوع في أبريل.. يعني هيبقى فاضل أسبوعين تصوير على بداية رمضان.. و٣ أسابيع تصوير داخل رمضان".

وأضافت: "أعتقد المسلسلات كلها ممكن تتقفل ١٥ حلقة خلال الـ ٥ أسابيع تصوير دول.. الناس اللي بدأت بدري تقفل أول ١٥ حلقة وتعرض النص الأول من رمضان.. وتكمل تصوير عادي عشان الدنيا ماتفرطش منهم والـ ١٥ حلقة التانيين يتعرضوا ما بين العيدين.. والناس اللي بدأت متأخر تعرض النص الثاني من رمضان.. وبرضه تكمل تصوير وتعرض بعد رمضان برضه".

وقد نشب حريق هائل أثناء تصوير أحداث مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف، حيث من المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل 2020، نتيجة لماس كهربائي.

وقد التهمت النيران بلاتوه العمل، وأكدت مصادر خاصة من داخل المسلسل أن يوسف الشريف لم يكن متواجدا أثناء نشوب الحريق وأنه بصحة جيدة، كما أن جميع العاملين استطاعوا النجاة من هذا الحادث دون أى خسائر، ومن المقرر استئناف التصوير الأيام المقبلة بعد تعديل البلاتوه وصيانته من جديد، واستكمال المشاهد الخاصة بالديكور.


أغلب صناع المسلسلات يحاولون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من تعقيم وعدم الجلوس فى مجموعات للحاق بشهر رمضان المقبل، ولم يتم توقيف أى مسلسل حتى الأن فى مصر بسبب فيروس كورونا.

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