محمد شعبان: الإعلام درع واق للشعب من الشائعات.. وإشادة السيسي تؤكد ذلك

قال محمد شعبان، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالإنابة بمجلس النواب، إن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بدور الإعلام تؤكد أننا لسنا دائمًا متربصين بالإعلام كما كان يُقال عنا، وعندما يقصر الإعلام نقول إنه مقصر، وعندما يؤدي دوره الوطني نشيد به ونثني عليه.









وأضاف "شعبان"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "أننا الآن نشيد بدور الإعلام لأنه يقوم بدوره الصحيح فى التوعية للمواطنين والإعلام هو الدرع الواقي لهذا الشعب والوطن من الشائعات ومن النيل منه بأفكار مغلوطة وأخبار مسمومة والطفرة الأخيرة التى حدثت فى الإعلام لفتت نظر الجميع إليه".









وتابع النائب "عاد الإعلام إلى دوره الحقيقي لحماية عقول أبنائنا وأفكارهم من الشائعات والأكاذيب التى يتم الترويج لها من المتربصين بالوطن من الداخل والخارج، ومن المعروف أن الإعلام هو مرآة الشعوب التى يراه العالم من خلالها والآن نحن نرى إعلامًا يليق بمصر الجديدة، وهذا وضح جليا لنا فى إدارة الأزمة الحالية التى يمر بها العالم وتمر بها مصر".



