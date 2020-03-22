محمد شعبان: الإعلام درع واق للشعب من الشائعات.. وإشادة السيسي تؤكد ذلك

قال محمد شعبان، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالإنابة بمجلس النواب، إن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بدور الإعلام تؤكد أننا لسنا دائمًا متربصين بالإعلام كما كان يُقال عنا، وعندما يقصر الإعلام نقول إنه مقصر، وعندما يؤدي دوره الوطني نشيد به ونثني عليه.
وأضاف "شعبان"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "أننا الآن نشيد بدور الإعلام لأنه يقوم بدوره الصحيح فى التوعية للمواطنين والإعلام هو الدرع الواقي لهذا الشعب والوطن من الشائعات ومن النيل منه بأفكار مغلوطة وأخبار مسمومة والطفرة الأخيرة التى حدثت فى الإعلام لفتت نظر الجميع إليه".
وتابع النائب "عاد الإعلام إلى دوره الحقيقي لحماية عقول أبنائنا وأفكارهم من الشائعات والأكاذيب التى يتم الترويج لها من المتربصين بالوطن من الداخل والخارج، ومن المعروف أن الإعلام هو مرآة الشعوب التى يراه العالم من خلالها والآن نحن نرى إعلامًا يليق بمصر الجديدة، وهذا وضح جليا لنا فى إدارة الأزمة الحالية التى يمر بها العالم وتمر بها مصر".
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حزمة إجراءات وقرارات اقتصادية اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية.
وكان على رأس القرارات:
- تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا
- زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم
- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى
- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار
- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش
- رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة
- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير
- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%
- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين
- دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى
- تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%
- إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة
- الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح
- تخفيض مصروفات البورصة
وأضاف أن الحكومة المصرية لم تقم بإخفاء أية معلومات ، مشيرا إلى أن هناك من يحاول التشكيك والكذب في الدور الذي تقوم به الحكومة خلال الستة سنوات الماضية وكان آخرها التعامل مع أزمة كورونا.