اشتعال سيارة لامبورجيني هوراكان بعد استعراض مثير .. فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لسيارة لامبورجيني هوراكان المعدلة ، قد تعرضت للتلف بعد اشتعال النيران أثناء عمل بيرن أوت للعجلات الخلفية.





و يُظهر مقطع الفيديو تصاعدت أعمدة الدخان من الإطارات الخلفية بشكل كبير قبل رؤية كرة نارية تجتاح الجزء الخلفي لفترة وجيزة، ولكن لم يطول الحريق طويلًا وتمكنت أطقم المساعدة من إخماده.

اقرا ايضا :

طلاب مدرسة سكودا يصممون نسخة كابورليه لـ موديل سكالا الهاتشباك .. فيديو وصور

لو هتركب المترو .. خطوات تجنب الإصابة بفيروس كورونا

5 علامات تدل على تلف إطار السيارة .. تعرف عليها





الحادث وقع خلال حدث برنداش يارد الأخير الذي استضافه فريق هونيجان في حلبة ايروينداي سبيدواي، حيث قامت سيارة لامبورجيني هوراكان معدلة بالدريفت بشكل قوي ثم بعد ذلك عمل بيرن أوت للعجلات بشكل عنيف مما أدى إلى اشتعال النيران.





يمكن رؤية فراير وهي يقود سيارته الخارقة بشكل احترافي كبيرة لإسعاد الجمهور الصاخب، السيارة تم تحويلها إلى الدفع الخلفي .





و تم تعديلها بشكل واسع يشمل نظام عادم جديد يتيح لمحرك الـ V10 سعة 5.2 لتر إصدار صوت رياضي أكثر صخبًا وأكثر حماسية.