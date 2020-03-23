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محافظات

حقيقة إصابة عامل في غزل المحلة بـ كورونا.. رئيس الشركة يرد

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:52 ص
حقيقة إصابة عامل
حقيقة إصابة عامل في غزل المحلة بـ كورونا
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احمد علي
أعلن المهندس اشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة  عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية العمال بمصانع الشركه لافتا بقوله "عمال مصانع ما بخير ولا صحة لإصابة أي عامل أوعاملة بعدوى وباء كورونا خلال الآونة الأخيرة وكلنا ابدا واحدة للحفاظ علي صالح بلدنا " .

وأضاف رئيس شركة غزل المحلة أن الشركة القابضة وافقت على منح كافة عمال الشركه إجازة رسمية حتى ٣١ مارس الجاري تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات والاختلاط لتأمين أرواح المواطنين.

وجاء نص "القرار "ايماء الى البيان الصادر من مجلس الوزراء الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة بفيروس كورونا ..يمنح جميع الموظفين والعمال بالشركة من قاطني قرية ميت بدر حلاوة  وكافة العاملين   أجازة استثنائية بأجر كامل اعتبارا من صدور قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحتي يوم الثلاثاء  31 مارس الجاري على أن يتم استئناف العمل بداية من الأربعاء 1 إبريل القادم  أو صدور تعليمات أخري.


وجاء ذلك فى إطار خطة الدولة والإجراءات الإحترازية من أخطار الإصابة بالوباء "كورونا " المستجد وتأمين أرواح زملائهم بكافة أقسام وعنابر مصانع الشركة..


وقال د. طارق رحمي، أنه شدد علي كافة المصالح الحكومية بتنظيم دخول المواطنين، حرصا علي سلامتهم ، مؤكدًا استمرارية الجولات المفاجئة على جميع مراكز المدن لمتابعة تنفيذ التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا .

كما أصدر محافظ الغربية  تعليماته الى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بالضرورة تشكيل لجان رقابية من التموين والتفتيش الصيدلي سعيا فى مواجهه ظاهرة اختفاء المطهرات والكمامات وردع كافة أصحاب شركات المستلزمات الطبية والصيدليات وتحرير محاضر لكافة المخالفين ومحاسبتهم قانونيا وإداريا  .

وباشر "عطا "دوره بالتفتيش علي عدد من الصيدليات بمنطقة منشية البكري ووسط البلد ، مصطحبا لجنة من تفتيش إدارة الصيادلة ومباحث التموين.


كما تحرر محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة ، وأكد نائب محافظ الغربية علي توفير المواد المطهرة في الصيدليات بأسعارها الطبيعية ، والتصدي بكل حسم للمتلاعبين بالأسعار.

كما  أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات ، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الكحول والمعقمات والكمامات ومساحيق النظافة المخزنة وعدم طرحها للبيع للمواطنين بهدف استغلال الاژمة وبيعها فى السوق السوداء.
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