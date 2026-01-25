يُساهم في تقليل خطر السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟

يُعد التفاح خيارًا عمليًا وسهل التناول لزيادة كمية الفاكهة في نظامك الغذائي بشكل منتظم.

تتنوع أصناف التفاح لتناسب الأذواق المختلفة، سواء المائلة إلى الطعم الحامض أو الحلو. ويُعد التفاح مصدرًا جيدًا لـ الالياف الغذائية، حيث تحتوي قشرة التفاح على نوع من الألياف لا يذوب في الماء يُسمى الألياف غير القابلة للذوبان، بينما يحتوي اللب الداخلي على ألياف قابلة للذوبان تتحول إلى مادة هلامية أثناء مرورها عبر الأمعاء.

يساعد كل من النوعين من الألياف في تعزيز حركة الطعام داخل الجهاز الهضمي، وقد يساهمان في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

كما قد تساعد الألياف القابلة للذوبان في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكغيره من الأطعمة النباتية، يحتوي التفاح على مغذيات نباتية (Phytonutrients)، مثل فيتامين سي، ومركبات الفلافونويد، إضافةً إلى مركبات أخرى عديدة.

وتعمل هذه المواد مجتمعةً على دعم خلايا الجسم والمساعدة في حمايتها من الأضرار الناتجة عن العوامل اليومية المختلفة.

المصدرDailyMedicalinfo