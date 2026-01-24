رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، موضحة أن هناك توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا الأسبوع، مع وجود أشعة الشمس.

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى أن البرودة تظل موجودة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مؤكدة على عدم الانخداع في دفئ الطقس في ساعات النهار، موضحة أن الأجواء شديدة البرودة بشكل كبير، محذرة من نشاط الرياح بشكل كبير بداية من يوم الاثنين، ويؤدي لوجود أتربة ورمال.

وتابعت: “هناك فرص لسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة وتكون خفيفة على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، والأمطار خفيفة لا تؤدي لتعطل الحياة العادية”، محذرة من الشبورة الكثيفة خلال الساعات الصباح الباكر؛ لأنها تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة.