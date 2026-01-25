ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. انصائح مهمة

يُعدّ الدجاج بديلًا ممتازًا للحوم الحمراء، وهو مصدر غني بالبروتين، وقد ارتبط بعدد من الفوائد الصحية المهمة لذا نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع DailyMedicalinfo.

فوائد الدجاج..

1- تقوية العظام والعضلات:

يُعتبر البروتين قليل الدسم الموجود في الدجاج مصدرًا ممتازًا للأحماض الأمينية، التي يستخدمها الجسم في بناء الأنسجة العضلية، وهو أمر تزداد أهميته مع التقدم في العمر.

كما أظهرت الدراسات أن تناول كميات كافية من البروتين يساعد على الحفاظ على كثافة المعادن في العظام. لذلك، يساهم تناول الدجاج في بناء عضلات أقوى وتعزيز صحة العظام، مما يقلل خطر الإصابات وأمراض مثل هشاشة العظام.

2- إدارة الوزن وصحة القلب:

تشير الأبحاث إلى أن تناول 25–30 غرامًا من البروتين في الوجبة الواحدة يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، فالوجبات الغنية بالبروتين تعزز الإحساس بالامتلاء حتى مع تناول كميات أقل من الطعام، ما يدعم التحكم في الوزن.

ويساهم الوزن الصحي بدوره في تحسين عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، مثل ارتفاع الدهون الثلاثية وارتفاع ضغط الدم. وباعتباره غذاءً غنيًا بالبروتين، يساعد الدجاج على إدارة الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

3- تحسين المزاج:

يحتوي الدجاج على الحمض الأميني تربيتوفان، المرتبط بزيادة مستويات السيروتونين في الدماغ، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالتحسن والراحة.

ورغم أن كمية التريبتوفان في الدجاج لا تُحدث تأثيرًا فوريًا، إلا أن الدراسات تشير إلى أنه قد يساهم في تعزيز مستويات السيروتونين عند اقترانه بعوامل أخرى داعمة.