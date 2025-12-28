رغم الفوائد.. طبيب يحذر من تناول هذه الفواكه

على الرغم من شيوع المثل القائل إن تفاحة يوميًا تُغنيك عن زيارة الطبيب، إلا أن هذا القول لا ينطبق على الجميع فبعض الأشخاص قد يُطلب منهم الابتعاد تمامًا عن فواكه معينة، وعلى رأسها التفاح، بسبب ما قد تسببه من أعراض مزعجة مثل الانتفاخ والإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي.

وأوضح الدكتور دونالد غرانت، الطبيب العام وكبير المستشارين السريريين في صيدلية ذا إندبندنت فارمسي، في تصريحات لصحيفة ذا ميرور، أن عددًا غير قليل من الأشخاص يعانون صعوبة في استقلاب الفركتوز، وهو نوع من السكر يوجد طبيعيًا في الفواكه، وأشار إلى أن هذه المشكلة قد تؤدي إلى أعراض متعددة، من بينها الانتفاخ، وزيادة الغازات، والإسهال.

وأضاف غرانت أن الفاكهة قد تُسبب أيضًا ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، مؤكدًا أن الاستجابة للأطعمة تختلف من فرد لآخر، موضحا أن التفاح يُعد من أكثر الأطعمة المرتبطة بما يُعرف بمتلازمة الحساسية الفموية (OAS)، وهي حالة تحدث عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع بروتينات في الفاكهة تتشابه مع بروتينات حبوب اللقاح.

أعراض متلازمة الحساسية

وبيّن الطبيب أن أعراض هذه المتلازمة قد تشمل تورمًا أو حكة حول الشفتين والفم واللسان، لافتًا إلى أن التفاح والكمثرى والخوخ والكرز من أبرز الفواكه المسببة لها، كما حذّر من أن هناك فواكه أخرى قد تُثير ردود فعل تحسسية، مثل الفراولة والكيوي والأفوكادو، حيث قد تظهر أعراض كطفح جلدي أو غثيان، وفي الحالات الشديدة قد تصل إلى الصدمة التأقية.

ونصح الدكتور غرانت الأشخاص الذين يعانون عدم تحمّل الفركتوز بتجنب الفواكه الغنية به، مثل التفاح والكمثرى والمانجو. كما أشار إلى أنه في حال الإصابة بالإسهال، يمكن استخدام محاليل معالجة الجفاف للمساعدة في تعويض السوائل المفقودة.

وأكد في ختام حديثه أن معرفة طبيعة استجابة الجسم للأطعمة المختلفة أمر ضروري لتجنب الأعراض المزعجة والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.