معلق كروي : ثقتنا كبيرة في منتخب مصر لتحقيق لقب أمم أفريقيا
«الحديدي»: حسام حسن سيطر تكتيكيًا على مباراة جنوب أفريقيا وحسم التأهل |فيديو
الزمالك ضد بلدية المحلة الأبرز.. مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة
نيسان تقدم أريا 2026 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا
محلل رياضي: منتخب مصر سيطر تكتيكيًا وأغلق كل مفاتيح لعب جنوب أفريقيا
لافروف: لا نرى أي رغبة حقيقية لدى زيلينسكي وأوروبا للتفاوض
لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟.. الإفتاء: بسبب 22 جائزة لمُصليها
جمال شعبان يحذّر: البرد قد يُهدّد القلب ويُزيد خطر الجلطات | تفاصيل
وحدات بديلة لمُستأجري الإيجار القديم .. الشروط والضوابط الكاملة
النوم والمكيف والعادي .. مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 28-12-2025 | تعرّف عليها
جدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 .. والقنوات الناقلة
طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
رغم الفوائد.. طبيب يحذر من تناول هذه الفواكه

حياة عبد العزيز

على الرغم من شيوع المثل القائل إن تفاحة يوميًا تُغنيك عن زيارة الطبيب، إلا أن هذا القول لا ينطبق على الجميع فبعض الأشخاص قد يُطلب منهم الابتعاد تمامًا عن فواكه معينة، وعلى رأسها التفاح، بسبب ما قد تسببه من أعراض مزعجة مثل الانتفاخ والإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي.

وأوضح الدكتور دونالد غرانت، الطبيب العام وكبير المستشارين السريريين في صيدلية ذا إندبندنت فارمسي، في تصريحات لصحيفة ذا ميرور، أن عددًا غير قليل من الأشخاص يعانون صعوبة في استقلاب الفركتوز، وهو نوع من السكر يوجد طبيعيًا في الفواكه، وأشار إلى أن هذه المشكلة قد تؤدي إلى أعراض متعددة، من بينها الانتفاخ، وزيادة الغازات، والإسهال.

وأضاف غرانت أن الفاكهة قد تُسبب أيضًا ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، مؤكدًا أن الاستجابة للأطعمة تختلف من فرد لآخر، موضحا أن التفاح يُعد من أكثر الأطعمة المرتبطة بما يُعرف بمتلازمة الحساسية الفموية (OAS)، وهي حالة تحدث عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع بروتينات في الفاكهة تتشابه مع بروتينات حبوب اللقاح.

أعراض متلازمة الحساسية 

وبيّن الطبيب أن أعراض هذه المتلازمة قد تشمل تورمًا أو حكة حول الشفتين والفم واللسان، لافتًا إلى أن التفاح والكمثرى والخوخ والكرز من أبرز الفواكه المسببة لها، كما حذّر من أن هناك فواكه أخرى قد تُثير ردود فعل تحسسية، مثل الفراولة والكيوي والأفوكادو، حيث قد تظهر أعراض كطفح جلدي أو غثيان، وفي الحالات الشديدة قد تصل إلى الصدمة التأقية.

ونصح الدكتور غرانت الأشخاص الذين يعانون عدم تحمّل الفركتوز بتجنب الفواكه الغنية به، مثل التفاح والكمثرى والمانجو. كما أشار إلى أنه في حال الإصابة بالإسهال، يمكن استخدام محاليل معالجة الجفاف للمساعدة في تعويض السوائل المفقودة.

وأكد في ختام حديثه أن معرفة طبيعة استجابة الجسم للأطعمة المختلفة أمر ضروري لتجنب الأعراض المزعجة والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

تعرف على غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة فى كأس مصر

تشغيل مونوريل المرحلة الأولى وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب

موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب

بطولة سعد الصغير وعايدة رياض .. تفاصيل المسلسل الجزائري فرصة عمل

طرح أغنية قلبك تلاجة من فيلم إن غاب القط .. غدا

الأوبرا المصرية تفتح خزائن الخيال وتستدعي «كسارة البندق» من جديد

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

