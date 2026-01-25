قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس قاسٍ.. تحذيرات عاجلة في المكسيك مع اقتراب عاصفة شتوية عنيفة
عشاء على طاولة السلام.. انسجام «أمريكي روسي أوكراني» بعد مُحادثات أبوظبي
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. نصائح مهمة
نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»
تعرّف على تشكيل لجنة تظلمات الموظفين .. طبقًا لقانون الخدمة المدنية
مُداهمات للمنازل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم العروب ويعتقل 3 أطفال بالضفة
سوهاج تحت المجهر| اختناقات وتسمّم وتعليم وخدمات .. حصاد 24 ساعة ساخنة بالمحافظة
مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة
دبلوماسي روسي سابق: الناتو السبب الرئيسي في بدء العملية العسكرية على أوكرانيا
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة مع وجود أتربة عالقة نهاراً
حسام حسن يُطالب مصطفى محمد بحجز مكان أساسي في نانت الفرنسي قبل مونديال 2026
حلمي طولان: دعم الفراعنة ليس له علاقة بأي خلافات شخصية مع حسام حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي روسي سابق: الناتو السبب الرئيسي في بدء العملية العسكرية على أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
هاني حسين

أكد فيتشسلاف ماتوزوف، الدبلوماسي الروسي السابق، أن جوهر الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لا يرتبط بالسعي للاستيلاء على أراضٍ أوكرانية؛ بل يتعلق بالوجود العسكري الغربي المرتبط بحلف «الناتو» قرب الحدود الروسية، وهو ما كان الدافع الأساسي لبدء العملية العسكرية.

وأضاف ماتوزوف، خلال مداخلة مع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوات الروسية تحقق تقدمًا ميدانيًا في 4 اتجاهات وصولًا إلى البحر الأسود، محذرًا من أن استمرار تعطيل المفاوضات قد يقود إلى خسائر ميدانية أكبر لكييف.

وأشار إلى أن أي حل سياسي مستقبلي يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه المعطيات الميدانية والأمنية، مع ضرورة تقديم كييف لتنازلات حقيقية لإطلاق مسار تفاوضي جاد، محذرًا من أن أي تجاهل للواقع على الأرض قد يؤدي إلى تعقيد الوضع وتصعيد الأزمة بدلًا من حلها.

روسيا أوكرانيا اخبار التوك شو موسكو كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

متى تصل عقوبة التعدي على قاصر لـ الإعـــ...دام؟ .. القانون يجيب

أحمد محسن

الجيل: حديث السيسي باحتفالية عيد الشرطة رسالة حاسمة بأن الدولة تُدار بالمسئولية لا بالشعارات

عقوبة الحبس

بعد تحذير وزارة الزراعة.. تعرّف على عقوبة الصفحات الوهمية المُروّجة لمنتجاتها على مواقع التواصل

بالصور

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. نصائح مهمة

ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟

يُساهم في تقليل خطر السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟

هنا الزاهد تخطف الأنظار بسحر عيونها وجمال إطلالتها عبر إنستجرام| شاهد

هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها
هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها
هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد