حادثة مروعة في مينيابوليس.. ضابط فيدرالي يفقد طرف إصبعه بسبب «عضّة» أثناء احتجاجات

شارك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منصة «تروث سوشيال» منشورًا لتريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الشؤون العامة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، حول إصابات ضابط فيدرالي خلال احتجاجات في مينيابوليس.

في البيان المُعاد نشره، كتبت ماكلولين: «مثيرو الشغب هاجموا ضابط إنفاذ القانون لدينا»، وأن «أحدهم عضّ إصبع ضابطنا من إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية».

وأضافت أنه «سيفقد إصبعه». وتضمن المنشور صورًا تُظهر اليد المصابة وما يبدو أنه طرف الإصبع المقطوع في حاوية طبية.

لم يُعلّق ترامب على الخبر، لكنه روّج لرواية مسؤولة وزارة الأمن الداخلي وسط الاضطرابات المستمرة في مينيابوليس عقب حادث إطلاق نار مميت تورط فيه عملاء فيدراليون في وقت سابق من اليوم نفسه.