الزمالك يُخطط لإنهاء جميع تفاصيل القيد قبل الانتقالات الصيفية.. «الغندور» يكشف التفاصيل



أكد الإعلامي خالد الغندور، عن مصدر من نادي الزمالك أن حل أزمة إيقاف القيد خلال الفترة الحالية بات أمرًا صعبًا، في ظل ضيق الوقت، مشددًا على أن إدارة النادي لم تتجاهل الملف وتعمل عليه بشكل مستمر.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الاتجاه الأقرب هو حسم أزمة القيد قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على أن يتم إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالملف خلال الفترة القادمة.

ويسعى مجلس الإدارة لحل بعض القضايا البسيطة خلال الفترة القادمة والذي يعدوا خمس قضايا وهم 3 قضايا معاوني جوميز 60 ألف دولار، وقضية جروس 133 ألف دولار، وقضية جوميز 120 ألف دولار.