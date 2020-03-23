نيرمين ماهر تروج لـ قوت القلوب بصحبة ماجدة زكي

نشرت الفنانة الشابة نيرمين ماهر صورة جديدة من كواليس مسلسل قوت القلوب المقرر عرضة غدأ وذلك عبر حسابها على "انستجرام".









وظهرت نيرمين ماهر برفقة الفنانة النجمة ماجدة زكى وعلقت قائلة "يوميا مسلسل قوت القلوب على قناة الحياة تسعة بتوقيت مصر".













تعود الفنانة ماجدة زكي إلى الدراما من خلال مسلسل " قوت القلوب " للمخرج مجدي أبو عميرة، والذي يعرض خارج الموسم الرمضاني .









وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تعاني من طريقة معاملة أبنائها خريجي الجامعة لها، لاعتراضهم على طبيعة مهنتها كعاملة في مدرسة، إلا أنها لا ترضخ لطلبهم بترك مهنتها، لكنها في الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.









يعيد مسلسل "قوت القلوب" المخرج الكبير مجدى أبو عميرة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، والذي يعد من أبرز مخرجى الدراما وقدم العديد من المسلسلات الناجحة التى ما زال الجمهور المصرى والعربى يتذكرها ويحرص على متابعتها بمجرد عرضها.









يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته مي نور الشريف، وريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى.







