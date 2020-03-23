AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نيرمين ماهر تروج لـ قوت القلوب بصحبة ماجدة زكي

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:57 ص
ماجدة زكى ونيرمين
ماجدة زكى ونيرمين ماهر
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة نيرمين ماهر صورة جديدة من كواليس مسلسل قوت القلوب المقرر عرضة غدأ وذلك عبر حسابها على "انستجرام".


وظهرت نيرمين ماهر برفقة الفنانة النجمة ماجدة زكى وعلقت قائلة "يوميا مسلسل قوت القلوب على قناة الحياة تسعة بتوقيت مصر".



تعود الفنانة ماجدة زكي إلى الدراما من خلال مسلسل " قوت القلوب " للمخرج مجدي أبو عميرة، والذي يعرض خارج الموسم الرمضاني .


وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تعاني من طريقة معاملة أبنائها خريجي الجامعة لها، لاعتراضهم على طبيعة مهنتها كعاملة في مدرسة، إلا أنها لا ترضخ لطلبهم بترك مهنتها، لكنها في الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.


يعيد مسلسل "قوت القلوب" المخرج الكبير مجدى أبو عميرة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، والذي يعد من أبرز مخرجى الدراما وقدم العديد من المسلسلات الناجحة التى ما زال الجمهور المصرى والعربى يتذكرها ويحرص على متابعتها بمجرد عرضها.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته مي نور الشريف، وريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قمر.. نرمين ماهر تتألق في أحدث ظهور لها | شاهد

بـ قبعة أنيقة.. نرمين ماهر بإطلالة شتوية تخطف الأنظار

انتظروا قوت القلوب .. نرمين ماهر تشوق جمهورها لمسلسلها الجديد

نرمين ماهر تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاهد.. نرمين ماهر تتألق في أحدث ظهور

بجاكيت جلد.. نرمين ماهر تتألق في إطلالة شتوية كاجوال

ترشيحاتنا

عمرو عبد الحميد يتعرض لموقف محرج على الهواء.. شاهد

إعادة 150 مصريا من بريطانيا على رحلات استثنائية لـ مصر للطيران

مستشفى حميات إمبابة يكشف عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخلها

تعرف على الحالة الصحية لمدرب المدينة المنورة المصاب بـ كورونا

وزير التعليم: كل التفاصيل المتداولة عن المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب غلط

أول إصابة بفيروس كورونا بملاعب كرة القدم في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحت شعار خليك فى البيت.. نجمات بالبيجامة يتحدين الكورونا

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور