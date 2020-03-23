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رياضة

عفروتو: جوزيه سبب رحيلي عن الأهلي وظلم جيل كامل

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
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نور عادل
قال مصطفى عفروتو، لاعب الأهلي السابق، إن البرتغالي مانويل جوزيه تسبب في رحيله عن النادي الأهلي، وإنه ظلمه في النادي. 

وأكد عفروتو خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "جوزيه ظلم جيل كامل مع النادي الأهلي وتسبب في تدمير أكثر من موهبة كروية"

في سياق آخر، علق عفروتو على مرض مؤمن زكريا: "دائما أجلس معه وحالته تتحسن وأتمنى عودته للملاعب قريبا".

ومن ناحية اخرى يرغب  الأهلي يرغب حاليًا في تجديد عقد  المدرب السويسري فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها فايلر مع الفريق حتى الآن ،دون النظر لشرط الفوز ببطولتي أفريقيا أو الدوري خاصة وأن الأهلي حسم بنسبة 90 % لقب الدوري وينافس بقوة على لقب أفريقيا.

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