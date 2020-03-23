عفروتو: جوزيه سبب رحيلي عن الأهلي وظلم جيل كامل

قال مصطفى عفروتو، لاعب الأهلي السابق، إن البرتغالي مانويل جوزيه تسبب في رحيله عن النادي الأهلي، وإنه ظلمه في النادي.





وأكد عفروتو خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "جوزيه ظلم جيل كامل مع النادي الأهلي وتسبب في تدمير أكثر من موهبة كروية"





في سياق آخر، علق عفروتو على مرض مؤمن زكريا: "دائما أجلس معه وحالته تتحسن وأتمنى عودته للملاعب قريبا".



