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أصل الحكاية

طقس ميكس في السعودية.. تفاصيل الحالة الجوية على مدن المملكة

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:15 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

تشهد سماء المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين،  طقس مستقر وبارد نسبيًا في مختلف مناطق البلاد  يصاحبه زخات من الأمطار في مرتفهات ابها وجازان.

وأفاد موقع "طقس العرب" المعنى بالتنبؤات المناخية،  بأن هناك احتمالية كبيرة لسقوط أمطار على بعض مناطق المملكة يصاحبها  رياح سطحية شمالية غربية تثير الغبار والأتربة في مناطق  الشرقية والرياض والقصيم.

 

حالة الطقس نهار يوم الإثنين:

يسود طقس بارد نسبيًا في أجزاء واسعة من شمال وغرب وشمال شرق البلاد.

تستمر الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطارفي أجزاء من مرتفعات جازان وابها.

تهب رياح شمالية غربية نشطة السرعة في أجزاء واسعة من وسط وشرق البلاد بينما تكون جنوبية شرقية في أجزاء من المنطقة الجنوبية.

أتربة مثارة في الإحساء ونجران.

 تسود أجواء شديدة البرودة نواحي شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الجنوبية.

 تهب رياح شمالية خفيفة السرعة على مختلف مناطق المملكة.

تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من الأمطار في مرتفعات أبها وجازان.

 طقس شديد البرودة في القصيم وحائل والرياض والشرقية والشمالية والمرتفعات الجنوبية؟.

تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الشرقية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في السعودية اليوم الإثنين/-

 

الطقس في الرياض:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °24

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °12

 

 

الطقس في مكة المكرمة:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى  المتوقعة في مكة المكرمة: °33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مكة المكرمة: °20

 

 

الطقس في المدينة المنورة:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المدينة المنورة: °28

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المدينة المنورة: °15

 

 

الطقس في جدة:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جدة: °29

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جدة: °17

 

 

الطقس في عرعر:

غيوم متفرقة.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عرعر: °22

درجة الحرارة  الصغرى المتوقعة في عرعر: °12

 

 

الطقس في الجوف:

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجوف: °22

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجوف: °11

 

 

الطقس في الطائف:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الطائف: °24

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطائف: °13

 

 

الطقس في حائل:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حائل: °21

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حائل: °10

 

 

الطقس في حفر الباطن:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حفر الباطن: °24

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حفر الباطن: °13

 

 

الطقس في الدمام:

غبار خفيف.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الدمام: °26

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الدمام: °15

 

 

الطقس في الباحة:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الباحة: °21

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الباحة: °12

 

 

الطقس في نجران:

غيوم متفرقة.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في نجران: °28

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في نجران: °17

 

 

الطقس في جازان:

غائم جزئي مع زخات أمطار.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جازان: °32

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جازان: °27

 

 

الطقس في سكاكا:

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في سكاكا: °22

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في سكاكا: °11

 

 

الطقس في القريات:

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القريات: °22

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في القريات: °11

 

 

الطقس في بريدة:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في بريدة: °22

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في بريدة: °9

 

 

الطقس في عنيزة:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عنيزة: °22

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عنيزة: °10

 

 

الطقس في الجبيل:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجبيل: °23

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجبيل: °16

 

 

الطقس في الخرج:

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الخرج: °25

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الخرج: °14

 

 

الطقس في ينبع:

طقس غالبا صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ينبع: °30

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في ينبع: °14

 

 

الطقس في رابغ:

طقس غالبًا صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في رابغ: °29

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في رابغ: °16

 

 

الطقس في أبها:

طقس غالبًا صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أبها: °22

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أبها: °14

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