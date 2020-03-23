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أخبار العالم

كورونا يصل إلى قصر ملكة بريطانيا.. إصابة عامل بكورونا قبل مغادرة إليزابيث للقصر

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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شريف سيد
فجرت صحيفة "ميرور" البريطانية مفاجأة، وذلك عقب كشفها إصابة إحد العاملين في القصر الملكي البريطاني، بفيروس كورونا المستجد، ما يهدد ملكة بريطانيا إليزابيث بالفيروس. 

وقالت الصحيفة إن ملكة بريطانيا كانت متواجدة في قصر بوكينجهام، الملكي، في الوقت الذي تم تشخيص إحد العاملين بفيروس كورونا. 

ووفقا للصحيفة البريطانية فإن العامل المصاب بكورونا، أثبتت إصابته الأسبوع الماضي، قبل أن تغادر الملكة القصر الملكي. 

وأمرت العائلة من العاملين في القصر المخالطين للحالة، بالعزل المنزلي لمدة 14 يوما. 

وأضافت الصحيفة أن العامل تم تشخيصه بالفيروس قبل مغادرة الملكة القصر الملكي إلى قلعة وندسور. 

وذكرت مصادر بالقصر الملكي أن الملكة في حالة وصحة جيدة، حيث أنها تتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص من العاملين. 
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