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أخبار العالم

حقيقة إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الإثنين، عدم إلغائها، رغم إعلان عدة دول عدم سفر بعثتها بسبب فيروس كورونا. 

وقال رئيس اللجنة: "نبحث خيارات عدة من بينها التأجيل". 

وطلبت اللجنة الأولمبية الأسترالية من الرياضيين الاستعداد للألعاب الأولمبية في طوكيو التي ستقام في صيف عام 2021.

وأعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، عن عدم إرسال رياضييها إلى أولمبياد طوكيو هذا الصيف، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

ورجح رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، احتمال تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقال رئيس وزراء اليابان: " إذا كان من المستحيل إقامة أولمبياد طوكيو فربما نضطر إلى تأجيلها".

وأضاف: " إلغاء أولمبياد طوكيو ليس خيارا". 
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