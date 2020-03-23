AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشا مجدي عن إنجازات قطاع الكهرباء: مصر تعيش في عصر النور.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:19 ص
الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي
Advertisements
البهي عمرو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن مصر حاليًا تعيش فى عصر النور، موضحة أن جميع المنازل المصرية يصل إليها تيار الكهرباء.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديمها برنامجها " صباح البلد " المذاع على قناة صدي البلد، أن الدولة قدمت انجازات كثيرة فى قطاع الكهرباء.

وأوضحت الإعلامية رشا مجدي، أن الكهرباء فى فترة معينة كانت تنقطع ولكن الآن لا نجد انقطاع فى الكهرباء إلا للضرورة والصيانة فقط.

وأشارت الإعلامية رشا مجدي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة للطاقة والبنك الدولى أشادوا بما تم فى مصر فى قطاع الكهرباء وقالوا إن الكهرباء وصلت لـ 100% لمصر.

ولفتت الإعلامية رشا مجدي إلى أن أن هناك خطة مصرية لتصدير الكهرباء للخارج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد شاكر يبحث التعاون المشترك مع مسئول ملف الطاقة بالبنك الدولي

رشا مجدى: المبادرات الطبية كشفت اهتمام الدولة بصحة المواطن

بنبان يوفر ١٠ آلاف فرصة عمل.. التخطيط: مصر استطاعت توفير الكهرباء لــ 100% من السكان

وزارة التخطيط: توصيل الكهرباء لجميع السكان بمصر.. وتحقيق البند السابع من خطة التنمية المستدامة.. السعيد: 42% اعتمادنا على الطاقة المتجددة فى 2035

ترشيحاتنا

بملابس غريبة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

أخبار الفن| حقيقة وفاة محمود ياسين .. أول ظهور إعلامي لراقصة الكورونا.. وقف تصوير مسلسلات رمضان

أحمد موسى يدعو للرئيس السيسي على الهواء.. نداء عاجل من الإعلامي لـ المصريين بسبب كورونا

كتبت وصيتها على الفيسبوك.. مصرية تصاب بـ كورونا في إيطاليا

أهم الأخبار.. حقيقة وفاة محمود ياسين.. عالم يزف بشرى سارة للمصريين بخصوص كورونا.. السعودية تعلن حظر التجول

من فوق السطوح.. أهالي تقاوم فيروس كورونا القاتل.. تفاصيل بالفيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى أحدث ظهور لها

بملابس غريبة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بشعر مموج.. ابنة طلعت زكريا تثير الجدل