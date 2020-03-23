رشا مجدي عن إنجازات قطاع الكهرباء: مصر تعيش في عصر النور.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن مصر حاليًا تعيش فى عصر النور، موضحة أن جميع المنازل المصرية يصل إليها تيار الكهرباء.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديمها برنامجها " صباح البلد " المذاع على قناة صدي البلد، أن الدولة قدمت انجازات كثيرة فى قطاع الكهرباء.

وأوضحت الإعلامية رشا مجدي، أن الكهرباء فى فترة معينة كانت تنقطع ولكن الآن لا نجد انقطاع فى الكهرباء إلا للضرورة والصيانة فقط.

وأشارت الإعلامية رشا مجدي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة للطاقة والبنك الدولى أشادوا بما تم فى مصر فى قطاع الكهرباء وقالوا إن الكهرباء وصلت لـ 100% لمصر.

ولفتت الإعلامية رشا مجدي إلى أن أن هناك خطة مصرية لتصدير الكهرباء للخارج.