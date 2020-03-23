تفاصيل قرار الإمارات بغلق مراكز التسوق وتعليق الرحلات الجوية

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، في خطوة احترازية جديدة ضمن جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم و يستثنى "في أسواق الأسماك و الخضار و اللحوم التعامل مع شركات التوريد و البيع بالجملة"، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع الرحلات الجوية لمدة أسبوعين .





كما قررت السلطات الإماراتية، تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الإمارات لمدة أسبوعين على أن يكون ساريًا بعد 48 ساعة من نشر القرار قابلة للمراجعة والتقييم وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19 ".





وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان صدر ليلة الاثنين إن القرار لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.



