ما يدفع بعضهم للبحث عند طرق إخفاء الكلف بالمكياج بالصور ، وذلك في ظل السؤال الذي يتردد كثيرًا

هل

تشقير

الوجه

يضر

الحامل

،

فماذا سيحدث.

تعاني الكثير من النساء من الكلف والبقع البنية الذي يشكل للبعض مشكلة كبيرة خاصة في فترة الحمل

والكلف عبارة عن تصبغات وبقع بنية أو بنية مائلة للون الرمادي تظهر على البشرة مغايرة للونها الطبيعي، ما يجعلها تفقد نضارتها ولونها المشرق، وقد تظهر تلك البقع في منطقة الخدين أو الأنف ومناطق مختلفة أخرى من الجسم والتي تصيب النساء غالبًا بعد الحمل والولادة.

ولحسن الحظ فقد أصبح هناك العديد من طرق إخفاء الكلف مع تطور مستحضرات التجميل والمكياج وهذا ما يدفع النساء للبحث عن افضل كريمات التقشير للحامل أو غير الحامل.

إخفاء البقع البنية من الوجه بالمكياج

يمكن إخفاء البقع البنية التي تظهر على البشرة من خلال المكياج عن طريق مزج كريم الأساس والكونسيلر معًا للحصول على أعلى تغطية، واتباع تلك الخطوات لإخفاء البقع البنية.

أولًا: قبل وضع المكياج من المهم تنظيف البشرة جيدًا وإزالة أي دهون أو أتربة أو شوائب تسد المسام وذلك عن طريق استخدام الغسول المناسب لنوع البشرة ومن بعده التونر والذي يعمل على إغلاق المسام الواسعة للحصول على مكياجًا ناعمًا ومثاليًا.

ثانيًا: وضع الكريم المرطب المناسب لنوع البشرة فإذا كنتِ ملكين بشرة دهنية أو مختلطة عليكِ استخدام المرطب الغني بالماء بنسبة كبيرة أما إذا كنتِ من صاحبات البشرة الجافة فعليكِ استخدام مرطب يحتوي على نسبة من الزيوت لمقاومة جفاف البشرة، كما يمكنك استخدام ماسكات لترطيب الوجه الجاف.

ثالثًا: استخدام برايمر مناسب وتوزيعه على البشرة وتركه لمدة دقيقتين لامتصاص البشرة له لضمان سهولة فرد المكياج عليها.

رابعًا: أهم هطوة وتتمثل في استخدام الكونسيلر على مناطق الكلف وتوزيعه جيدًا بواسطة فرشاة المكياج أو الإسفنجة.

خامسًا: قومي بوضع كريم الأساس على كامل الوجه بواسطة فرشاة المكياج أو أصبعك ووزعيه جيدًا وثبتيه ببودرة الوجه التي توزع بالإسفنجة بطريقة الطبطبة.

من خلال تلك الخطوات ستحصلين في النهاية على بشرة خالية من العيوب والكلف بمكياج ذو تغطية عالية للحصول على بإطلالة جذابة ومشرقة، ولكن إذا كنت تبحثين عن طريقة ازالة الكلف في يوم واحد فإنك ستجدينها في هذا الرابط، كما يمكن إخفاء الكلف عن طريق الخلطة الثلاثية للكلف وتجاربها.

أفضل كريم أساس يغطي الكلف «فاونديشن»

يوجد العديد من أنواع كريمات الأساس «الفاونديشن»، جمعنا لك أفضلهم بناءًا على تجاربنا الشخصية، وكذلك طريقة وضع الكونسيلر لاخفاء عيوب البشرة

- كريم أساس ميبلين Maybelline Fit Me :

يناسب هذا الكريم مختلف أنواع البشرة المختلطة او الجافة، كما انه يوفر تغطية عالية للبشرة لاخفاء الكلف والنمش وغيرهما من عيوب البشرة ويعمل على توحيد لونها، إلى جانب أنه يمتاز بتركيبته السائلة التي يسهل تطبيقها على البشرة بسلاسةـ أما إذا كنت من أصحاب البشرة الدهنية فإننا ننصحك بـ الخلطة الثلاثية للبشرة الدهنية .

- كريم أساس استي لودر Estee Lauder Double Wear :

يعمل على إخفاء الكلف وعيوب البشرة بفضل تغطيته العالية المتميزة، وتركيبته السائلة التي يمكن فردها بسهولة على البشرة وانسيابها بطريقة سلسة، كما أن من مميزات كريم استي لودر ايضا هو ثباته الذي يدوم لأكثر من ثماني ساعات.

﻿ - كريم أساس لوريال ترو ماتش L'oreal true match :

يعمل على توحيد لون البشرة ويضيف إشراقة طبيعية لبشرتك بفضل تغطيته العالية وتركيبته الكريمية التي تسهل تطبيقه على البشرة، كما أنه يتوفر بالعديد من الدرجات التي تناسب لون بشرتك وتخفي البقع الداكنة والكلف والخطوط الرفيعة.

ومن أهم مميزات كريم لوريال ترو ماتش أيضًا هو ثباته العالي وترطيبه المميز الذي يعمل على ظهور المكياج بصورة طبيعية خالية من الشوائب.

كيف أخفي كلف الحمل بالمكياج؟

من المعروف أن الحمل والولادة يسببان الكثير من المشكلات الجلدية والآثار على الجسم ومنها الكلف والبقع الداكنة التي تظهر على بعض المناطق من الجسم مثل البطن والوجه والرقبة وتسبب الإحراج للبعض من النساء، ولحسن الحظ انه من الممكن إخفاء كلف الحمل بالمكياج من خلال نصائح بسيطة للحصول على بشرة خالية من العيوب.

- النصيحة الأولى هي مزج كريم الأساس مع كريمات الترطيب للحصول على كمية كبيرة من كريم الاساس لتغطية مناطق الجسم المصابة بالكلف إلى جانب القوام الخفيف للحصول على مظهر طبيعي.

- ينصح خبراء المكياج والتجميل باستخدام فرشاة المكياج أو الاسفنجة لاخفاء الكلف والبقع البنية بطريقة سلسلة وتغطيتها بشكل مثالي.

- يمكنك استخدام الكونتور لإخفاء الكلف والبقع البنية بسهولة بفضل ثباته العالي كما يمكن استخدام البودرة إذا كانت البقع البنية تنتشر على الوجه او الرقبة.

أفضل كريم أساس ويستخدم في إخفاء الكلف بالمكياج

كما تعلمين فإن كريم الأساس يعد أفضل ما يمكنك استخدامه لإخفاء الكلف بالمكياج.

- كريم الأساس من كلينيك: Age Defense BB Cream SPF 30

يعمل هذا الكريم الذي يحتوي على مكونات طبيعية ومعامل حماية من آشعة الشمس على إخفاء عيوب البشرة والبقع البنية والكلف كما أنه بفضل مكوناته المضادة للأكسدة يضيف نضارة وإشراقة طبيعية لبشرتك ويمنع ظهور التجاعيد.

كما يساعد على التحكم في الإفرازات الدهنية للبشرة ما يساعد على ثبات المكياج على البشرة لفترة أطول.

- كريم الأساس من برجوا Bourjois Healthy Mix:

بفضل تركيبته المميزة يساعد كريم برجوا هيلثي ميكس على إضافة لمسة من النضارة لبشرتك وإخفاء اللمعان والتحكم في الإفرازات الدهنية للبشرة كما أن ثباته يدوم لأكثر من 16 ساعة.

كما أن قوامه الكريمي المميز يجعل من السهل تطبيقه على البشرة إلى جانب الحبوب البلورية التي تساعد على نضارة البشرة للظهور بإطلالة أنيقة وجذابة.

وبذلك نكون قد استعرضنا لك أفضل طرق إخفاء الكلف بالمكياج بالصور للحصول على بشرة صافية وخالية من البقع البنية.