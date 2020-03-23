شاهد.. ضبط 4 تجار مخدرات متلبسين بـ 450 جرام هيروين في القاهرة

نجحت الأطواف الأمنية في ضبط 4 تجار مخدرات قبل ترويجهم سمومهم بالقاهرة، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة المتنوعة.





وبحسب بيان، اليوم الاثنين، جرت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، الذي شدد على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.





وفي أثناء قيام قوة تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بطريق (مصر/الإسماعيلية الصحراوي) بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص حال إستقلالهم سيارة بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو جرام" - مبلغ مالى – 6 هواتف محمول).





وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارة لتسهيل تنقلاتهم والهواتف للاتصال لعملائهم.

كما تمكن المقدم محمد جهاد، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم وبحوزته (طبنجة - 4 طلقات من ذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين "وزنت 450 جرام" - مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).



