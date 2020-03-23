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أخبار العالم

ماليزيا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:20 م
ماليزيا تعلن ارتفاع
ماليزيا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت ماليزيا، اليوم الاثنين، وصول إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 14 حالة وفاة؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا التاجي "كوفيد-19" أكثر من 1300 إصابة مؤكدة فيما تعافى من الفيروس 139 حالة.

وكانت الحكومة الماليزية قد قررت، أمس الأحد، نشر 7500 جندي من القوات المسلحة في جميع أنحاء البلاد لتطبيق حظر التجوال لفترة تستمر أسبوعين بعد أن وصلت عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا لأعلى مستوى لها في الدولة.

وقد بدأت القوات المسلحة الماليزية تستخدم  طائرات بدون طيار ومركبات جوية بدون طيار لمراقبة الخضوع لقرار تقييد التحركات، والتي من شأنها أن تكثف جهود محاصرة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن قائد القوات المسلحة الماليزية الجنرال أفندي بوانج قوله إن هذا الأمر قد نوقش مع الصناعات المحلية، للتركيز على إضافة عدد الأدوات التكنولوجية الأخرى التي سيتم استخدامها لهذه الغرض.

وأكد أن القوات المسلحة ملتزمة بتحقيق أهداف قرار تقييد التحركات، معربًا عن الاستعداد لنشر المزيد من أفراد القوات المسلحة إذا لزم الأمر.
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