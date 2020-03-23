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حوادث

الداخلية: ضبط 1879 مخالفة غلق مطاعم ومقاهي في الأوقات المحددة

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:40 م
صورة أرشيفية - غلق
صورة أرشيفية - غلق مطاعم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة. 


وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها -بحسب بيان الاثنين- عن تحقيق العديد من النتائج، حيث تم ضبط (1106) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها (150) قضية حجب سلع وتلاعب بالأسعار.  


كما جرى ضبط (1879) مخالفة على مستوى الجمهورية فى مجال غلق المقاهى والمطاعم والمولات وضبط (496) قضية فى مجال منع تداول النرجيلة على مستوى الجمهورية، وغلق (665) مكان نشاط تعليمي أو تجمعات طلابية "مراكز دروس خصوصية". 


ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم في مواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.
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