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رياضة

أحمد شوبير يعلن مفاجأة عن الدوري المصري بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:43 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلوانى

فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل حول  استكمال منافسات الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى بعد انتشار فيروس كورونا الخطير .

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " " قرار متوقع بإلغاء الدوري المصري الممتاز بكل درجاته " .



وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروي 15 يوما في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.


وجاء البيان كالآتى: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة 15 يوما اعتبارا من الاثنين 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

 

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