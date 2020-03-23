تراجع سعر نفط خام القياس العالمي 2.89%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة اليوم الإثنين 23-3-2020، بمقدار 0.78 سنتًا ما نسبته 2.89 في المئة ليصل إلى 26.20 دولارًا أمريكيًا.



وارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم أيضا بنسبة 0.97 في المئة، ما يعادل 0.22 سنتًا ليصل إلى 22.85 دولارًا أمريكيًا.





و تراجعت أسعار النفط العالمية ، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوياتها منذ عام ٢٠٠٣ مع انحسار التوقعات بشأن توصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " إلى اتفاق مع المسئولين بقطاع النفط في" تكساس "من أجل ضبط الأسواق، إلى جانب فشل تمرير خطة أمريكية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" الاقتصادية.





تراجع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم شهر مايو بنسبة 2.7% ليصل إلى سعر 26.26 دولار للبرميل بعد أن هبط لمستوى قياسي بلغ 24.88 دولار مع بداية الجلسة وهو أدني مستوى له منذ شهر مايو من عام 2003.



