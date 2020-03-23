AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع سعر نفط خام القياس العالمي 2.89%

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:51 م
تراجع سعر نفط خام
تراجع سعر نفط خام القياس العالمي 2.89%
Advertisements
وكالات
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة اليوم الإثنين 23-3-2020، بمقدار 0.78 سنتًا ما نسبته 2.89 في المئة ليصل إلى 26.20 دولارًا أمريكيًا.

وارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم أيضا بنسبة 0.97 في المئة، ما يعادل 0.22 سنتًا ليصل إلى 22.85 دولارًا أمريكيًا.

و تراجعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوياتها منذ عام ٢٠٠٣ مع انحسار التوقعات بشأن توصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " إلى اتفاق مع المسئولين بقطاع النفط في" تكساس "من أجل ضبط الأسواق، إلى جانب فشل تمرير خطة أمريكية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" الاقتصادية.

تراجع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم شهر مايو بنسبة 2.7% ليصل إلى سعر 26.26 دولار للبرميل بعد أن هبط لمستوى قياسي بلغ 24.88 دولار مع بداية الجلسة وهو أدني مستوى له منذ شهر مايو من عام 2003.

كما افتتحت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو على تراجع بنسبة 1.2 % لتسجل سعر 20.80 دولار ، قبل أن تقلص خسائرها لتستقر عند مستوى 22.89دولار للبرميل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع طفيف.. سعر برميل النفط اليوم الجمعة

تراجع أسعار برميل نفط برنت القياسي بنسبة 1.06 %

ارتفاع سعر برميل مزيج برنت القياسي بنسبة 1.05 %

انخفاض سعر خام برنت بنسبة 0.64 %

مزيج برنت القياسي ينخفض بنسبة 0.93%

انخفاض سعر برميل خام القياس العالمي برنت بنسبة طفيفة

ترشيحاتنا

8 درجات زيادة ورياح مثيرة للرمال ..اعرف حالة الطقس اليوم

ضبطهما يمارسان الجنس.. تفاصيل تمزيق جزار جسد زوجته وعشيقها بـ 17 طعنة في الجيزة

قلبي موجوع عليهم.. راندا البحيري تنعى شهداء القوات المسلحة بسبب كورونا

احترس.. قد تكون مصابا بـ كورونا بدون أعراض| دراسة تكشف الأمر

تجربة قيادة.. صدى البلد تختبر سيارة الإنتاج الحربي الكهربائية e-motion car .. شاهد

طفلة عمرها 12 عامًا تصارع الموت بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة اسعار جيب jeep لشهر مارس ..صور

امتنعوا عنها فورا.. العلاقة الزوجية تساعد في نقل فيروس كورونا

لو هتقبض من ماكينة الصرف .. هانى الناظر يقدم نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا