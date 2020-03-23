أمريكا تتهم إيران بسرقة مليار يورو

اتهم وزير الخارجية الأمريكي بومبيو إيران بسرقة مليار يورو كانت موجهة كمساعدات طبية عام 2012

وأضاف أن تحميل إيران لبلاده مسئولية انتشار فيروس كورونا يضع أمريكا على حافة الخطر.

وأشار إلى أن العلماء الأمريكيين يعملون على مدار 24 ساعة للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 1812 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049 حالة، بينما تعافى 8376 شخصا حتى الآن.





وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور - حسبما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية - إنه تم تسجيل 127 حالة وفاة، و1411 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأضاف أن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64 عاما.





وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أنه تم تقييم الحالة الصحية لـ36 مليون مواطن عن طريق مشروع "غربلة" لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، في إطار مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة الفيروس.