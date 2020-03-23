عميد سياسة القاهرة يعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الكلية لم تحدد حتى الآن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا التزامه بأن تكون بعد 30 مايو حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات.





وأضاف السعيد، في تصريح ل"صدى البلد"، أن القرار المجلس الأعلى للجامعات ينطبق أيضا على مرحلة الدراسات العليا، حيث لم يتم الاستقرار على موعد الامتحانات والذي من الممكن أن يكون خلال شهري يونيو ويوليو.





وفي سياق متصل، أكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على استمرار عملية التعليمية عن بعد من خلال موقع الكلية و"موديل" واليوتيوب، للتواصل مع الطلاب ومدهم بالمواد الدراسية.





وكان المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه السبت الماضي، قرر أن يكون أخر يوم في العام الدراسي الحالي يوم 30 مايو المقبل، على أن تكون امتحانات الدراسات حسب ما تحدده كل كلية، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا.