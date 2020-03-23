مفاجأة سارة .. 4 علاجات محتملة لفيروس كورونا

رغم عدم توافر أي لقاح أو علاج حاليا ضد فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة أكثر من 15ألف شخص حتى الآن في العالم، إلا أن هناك تجارب سريرية بدأت في سبع دول أوروبية على الأقل لاختبار أربعة علاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد بمشاركة 3200 شخص، هذا بالاضافة الى الصين وروسيا واستراليا وامريكا واليابان وغيرهم.





و ذكرت هيئة "إنسيرم" الفرنسية للأبحاث الطبية في بيان، أن العلاجات الأربعة تشمل عقاقير "ريمديسيفير"، و"لوبينافير" بخلطه مع "ريتوفانير" على ان يعطى العقار الأخير مع "أنترفيرون بيتا" او من دونه، فضلا عن "هيدروكسي كلوروكوين.





وسيتم اختيار الخاضعين للتجربة من بين أشخاص ادخلوا المستشفى لإصابتهم بفيروس كوفيد-19 في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا وألمانيا، وفقا لما أكد البيان.





وقالت الهيئة الفرنسية أيضا ان تجربة سريرية دولية ستطلق تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.





وباشرت الصين أول تجربة سريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد أمس الأحد، وقد وزع 108 متطوعون على ثلاث مجموعات تلقوا الجمعة الماضي حقنا أولى على ما ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" .





ويتراوح عمر المتطوعين بين 18 و60 عاما وكلهم من مدينة ووهان حيث انطلق فيروس كورونا المستجد في ديسمبر الماضي قبل أن ينتقل إلى خارج الصين.