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برلمان

حظ الفلاح.. وقف ضريبة الأطيان للمرة الثانية على التوالي بمجموع 5 سنوات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:03 ص
فلاح
فلاح
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أحمد أيمن

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وذلك فى إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا بعد أن بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات تمهيدية لبدء عودة العمل بضريبة الأطيان الزراعية في 31 يوليو 2020، بعد تجميدها لثلاث سنوات.

ومما سبق نستنج أنها لم تكن المرة الأولى لوقف الضريبة، فقد سبق الرئيس السيسي وأصدر قرارا في يونيو 2017، بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي، وذلك في إطار عدة قرارات أعلنها الرئيس المصري لدعم الشرائح التي تعاني من تبعات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقليص الدعم.

وأعقب قرار رئيس الجمهورية موافقة مجلس النواب نهائيا، على قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون بإيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وكان يتضمن 23 مادة، ويقضي بوقف العمل بالقانون لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون الجديد.

وتقدمت الحكومة وقتها بالقرار نظرا لقدم هذه الضريبة وحاجتها إلى الإصلاح من ناحية، ولما يعانيه القطاع الزراعي في الفترة الحالية من أعباء، ذلك رغبة من الحكومة في تخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي، حتى يتمكن من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي للإنتاج خلال السنوات الثلاث التالية.

وتعد الضريبة مبلغ من المال النقدي يفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة و يلتزم ممول المكلفة للأطيان الزراعية بسداده للدولة سنويا بعد اعتماد قراراتها من المحافظ المختص.

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