دنيا سمير غانم تكشف صلة القرابة بـ ميساء مغربي .. فيديو





وقالت دنيا سمير غانم فى لقاء مع ميساء مغربى عبر دبى كروز : هناك صلة قرابة تجمعنى بالفنانة ميساء مغربى، حيث إن خالتها متزوجة من خالى".





وأوضحت دنيا سمير غانم عن سر تألقها فى اللهجة الخليجية، مؤكدة أن ميساء مغربى السبب فى ذلك لأنها تلجأ إليها فى مثل هذه الأمور من أجل تصحيح بعض الكلمات الخليجية، ولعل آخرها أغنيتها "تعال تعال" التى قدمتها فى مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة ثلاثة".





يذكر أن دنيا سمير غانم تقوم حاليا بالتحضير إلى عمل سينمائى جديد، حيث تنوى خوض تجربة السينما بعد أن حصلت على إجازة من الدراما هذا العام.

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن صلة القرابة التى تجمعها بالفنانة ميساء مغربى، وذلك بعد لقائهما فى عديد من المناسبات الخاصة.