للتأهب لمواجهة فيروس كورونا.. السعودية ترسل إمدادات طبية لـ اليمن.. صور

وصلت طائرة تابعة للقوات السعودية، اليوم الاثنين، إلى مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وكانت تحمل إمدادات طبية، في إطار المساعدة للتأهب والاستجابة في مواجهة فيروس كورونا.





ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، جاءت هذه الخطوة بدعوة من منظمة الصحة العالمية، واستمرارًا للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة المشتركة للتحالف لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية داخل اليمن.





وكان وزير الصحة اليمني، الدكتور ناصر باعوم، أعلن في وقت سابق عن تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، مساعدات صحية لبلاده، تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 3.5 مليون دولار، للتأهب لـ كورونا.





وأوضح باعوم أن مركز الملك سلمان سيرسل أجهزة الفحص السريع لتسهيل عمل الفرق الطبية في المنافذ ومراكز الحجر الصحي، لافتًا إلى أن الدعم يتضمن أدوية ومعدات طبية متنوعة ومستلزمات صحية ومعقمات، تلبي احتياجات الوزارة وفرقها في مواجهة الوباء المتفشي في العديد من دول العالم.





وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت حتى الآن خلو اليمن من أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.