ألمانيا: عدم إصابة أنجيلا ميركل بفيروس كورونا

وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية، ستيفن سيبيرت، في بيان صحفي الأحد، إن ميركل دخلت الحجر المنزلي الذاتي بعد أن جاءت نتائج فحوصات طبيب أعطاها لقاحا الجمعة، إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وكان وزير المالية الألماني، أولاف سكولز، قد كشف اليوم الاثنين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بصحة جيدة وتعمل في الوقت الراهن من المنزل، وذلك بعد خضوعها للحجر الصحي أمس للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

ودخلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحجر الصحي وذلك بعد مخالطتها لطبيب مصاب بفيروس كورونا.





وجاء على الموقع الإلكتروني لـ"دويتشه فيله" الألماني أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت قال مساء أمس الأحد، إن المستشارة الألمانية دخلت الحجر الصحي بعدما تم التأكد من إصابة أحد الأطباء المعالجين لها بفيروس كورونا.





وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن المستشارة الألمانية قررت إخضاع نفسها للحجر الصحي المنزلي، بعد تقارير أفادت بأن نتيجة اختبار الطبيب الذي قام بمنحها أحد التطعيمات، أظهرت إصابته بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا.





وأضاف البيان "أُبلغت المستشارة بعد خطاب صحفي اليوم أن الطبيب الذي أعطاها لقاحًا وقائيًا يوم الجمعة، تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وسيتم إخضاعها للفحوصات الطبية المتعلقة بنفس المرض".





وكانت المستشارة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.