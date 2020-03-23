بعد وفاة ابنتها.. العمر الحقيقي لـ ناهد جبر وعدد زيجاتها وتعرضها للخيانة

توفيت صباح اليوم، الإثنين، مايسة عصام بهيج، ابنة الفنانة ناهد جبر، ولاعب والكرة ومدرب الزمالك الراحل عصام بهيج.









وأعلن خبر الوفاة، زوجها حازم المبروك عبر حسابة بموقع "فيس بوك"، وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي المرحومة مايسة عصام بهيج، سيتم التجمع أمام الباب الخلفي لمستشفى الشرطة بمدينة نصر لتحديد مكان الصلاة نظرا لقرار غلق المساجد والدفن بالمقابر أسفل كوبري العاشر من رمضان نسألكم الدعاء لها".





ونرصد في السطور التالية، معلومات عن الفنانة المعتزلة ناهد جبر.





ولدت في 11 يوليو 1945 لتكمل عامها الـ 74، ولم تُكمل دراستها لزواجها مبكرا، ثم تابعت الدراسة من البيت، وبدأت تدرس اللغة العربية، ثم نالت شهادة التوجيهية باللغة العربية، والتحقت بمعهد السينما قسم الإخراج، وتعلمت على يد صلاح أبو سيف ويوسف شاهين.





بدأت ناهد حياتها الإعلامية في السبعينيات حيث قدمت العديد من البرامج الناجحة ثم تولت إدارة عدد من القنوات العربية الخاصة بالأطفال .

انتقلت لمجال التمثيل وعملت في أفلام ناجحة مثل السكرية والنداهة والحفيد .

وشاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل نور الإسلام ومحمد رسول الله والحرملك.

وفي بداية التسعينيات قررت ناهد اعتزال الفن نهائيا وارتداء الحجاب والتفرغ للعبادة والأسرة.



