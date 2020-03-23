بعد حظر التجول في السودان.. البرهان يعلن قرارات طارئة لمواجهة كورونا

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السوادني، وضع كل إمكانيات الدولة تحت تصرف اللجنة المختصة، كذلك وضع إمكانيات القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





كما أعلن في كلمة له، إنشاء صندوق قومي لكل أبناء السودان في الداخل والخارج، لدعم خطط مواجهة فيروس كورونا.





وأعلنت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقرر السودان فرض حظر التجول الجزئي في البلاد من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا بدءا من غد الثلاثاء.



