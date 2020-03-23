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سيارات

تويوتا تستعد لطرح سيكويا toyota sequoia الشكل الجديد

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:02 م
تويوتا سيكويا toyota
تويوتا سيكويا toyota sequoia
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اشرف عطية
أعلنت شركة تويوتا عن  تفاصيل جديدة حول سيكويا القادمة المتوقع تدشينها في عام 2021 ووصولها للأسواق العالمية كموديل 2022 وعلى الرغم من أن تويوتا لم تكشف عن ذلك بشكل مباشر، إلا أن الأخبار السابقة تشير إلى أن سيكويا المعاد تصميمها سوف تدخل مرحلة الإنتاج في 2022، 

وسيتم بناؤها إلى جانب الجيل القادم من تندرا، حيث سيركز مصنع تكساس الآن على بناء سيارات بيك آب كبيرة الحجم والـ SUV، وكجزء من هذا التركيز، سيتوقف المصنع عن إنتاج تاكوما بحلول أواخر 2021، نظرًا لأن طاقة إنتاج المصنع ستظل عند 208,000 سيارة سنويًا.

أما فيما يتعلق بتاكوما، فسيستمر الإنتاج في مصنع تويوتا في كاليفورنيا، بالإضافة إلى مصنع الشركة في جواناجواتو في المكسيك، والذي بدأت فيه بناء البيك آب في أواخر العام الماضي.


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