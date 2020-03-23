لليوم الثاني.. تطهير وتعقيم مساجد وكنائس الإسكندرية.. صور

نفذت فرق التعقيم والتطهير التابعة لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، حملة تعقيم وتطهير في عدد من المنشآت والشوارع في نطاق في منطقة الجمرك، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة.





وقال المهندس سامح الشيمي إن هذه الحملات تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذها حزب مستقبل وطن في جميع أنحاء الجمهورية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استمرار نشر التوعية الصحية السليمة، للحفاظ على الصحة العامة لأهالي المحافظة، والتغلب على هذا الفيروس اللعين.





من جانبه، أشار سامي نصار، أمين الدائرة، إلى إن فرق التطهير والتعقيم بدأت اليوم في تطهير وتعقيم ديوان حي الجمرك وقسم الجمرك ونقطة شرطة الأنفوشي وميدان الأنفوشي وبعض الشوارع الجانبية المحيطة به، وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن لمساندة أجهزة الدولة لاحتواء فيروس كورونا والسيطرة عليه.





الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.