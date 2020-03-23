20 إصابة جديدة بـ كورونا بين جنود الاحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة 20 جنديا بفيروس كورونا "كوفيد 19".









وأكد الجيش في بيان صحفي، ارتفاع عدد مصابي كورونا في صفوف الجيش إلى 20 بعد تشخيص إصابة مجندة بالفيروس"، وقال الجيش إن المصاب رقم 1204 في إسرائيل، هو مجندة بالجيش ووضعها مستقر".









وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل اليوم إلى 1238 شخصا، من بينهم 24 في حالة خطيرة، و37 ممن تعافوا من المرض.







