بريطانيا تطالب رعاياها فى الخارج بالعودة قبل إغلاق المجال الجوي بسبب كورونا

دعت الخارجية البريطانية رعاياها في الخارج إلى العودة فورا إلى البلاد، في ظل انتشار فيروس كورونا.





وحذرت وزارة الخارجية البريطانية من إجراءات جديدة تشمل إغلاق المجالات الجوية قد تصدر خلال الـ 48 ساعة القادمة وربما "بدون سابق انذار.





وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن السياح والمسافرين لفترة قصيرة يجب أن يعودوا إلى الوطن.





وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "في جميع أنحاء العالم ، توقف المزيد من شركات الطيران رحلاتها ، ويغلق المزيد من المطارات ، وبعضها دون أي إشعار".





وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 350 ألف حالة إصابة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.



