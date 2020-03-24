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بين الناس

أهالى منطقة النرجس بالتجمع الخامس يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن مجدى السيد، من أهالى منطقة التجمع الخامس القاهرة الجديدة التابعة إلى محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من  انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع.

ويقول فى رسالته: إن الأطفال يعانون من الفزع بسبب الكلاب، التي تنبح بشكل يومى، وتوجد على مدار الساعة بمختلف شوارع المنطقة، وتتسبب فى الإزعاج للمواطنين والسكان فى ساعات متأخرة من الليل وفى الصباح أثناء الذهاب إلى المدرسة.

وأضاف: أن أهالى منطقة النرجس عمارات التجمع الخامس القاهرة الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة، يحتاجون إلى توفير أيضا صناديق للقمامة ورفعها بشكل مستمر حتى لا تكون مأوى لهذه الكلاب الضالة التى تنبش بالقمامة وتتسبب فى انتشار الرائحة الكريهة والأمراض والإضرار بالمواطنين، خاصة الذين يعانون من أمراض صدرية وتنفسية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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