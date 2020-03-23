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تعليم

صرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بمستشفيات جامعة الزقازيق

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:24 م
الدكتور عثمان شعلان
الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي
قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق صرف مكافأة تشجيعية قدرها 400 جنيه لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك كتقديرًا رمزيًا لا يتناسب مع جهودهم غير العادية والمبذولة خلال الفترة الحالية،وتشجيعًا لهم على مواصلة تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لجميع المرضي والمترددين علي المستشفيات.

كما أشاد رئيس الجامعة بالجهد المبذول والأداء المتميز خلال الفترة الحالية من جميع مقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات جامعة الزقازيق من الأطباء،وهيئة التمريض،والعاملين الإداريين،والفنيين،وتقديرهم للوضع الراهن وسعيهم لتذليل الصعاب وتسيير العمل بكل سهولة ويسر لتقديم خدمة صحية لائقة للمرضي.

ووجه " شعلان" الشكر لإدارة مستشفيات جامعة الزقازيق وجميع العاملين بها لعطائهم الدائم والمستمر وحرصهم علي العمل بكل إخلاص وتقديم أفضل أداء،لافتًا إلي أنهم مثال يحتذي به للتفاني وانكار الذات والعمل بقلب رجل واحد وبشكل دؤوب، داعيًا المولي عز وجل أن يوفقهم جميعًا ويعينهم على مواصلة العمل والإجتهاد، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر من كل مكروه وسوء.

الجدير بالذكر أنه عقد رئيس جامعة الزقازيق إجتماعل لمناقشة أطر التعاون بين الجامعة والجهاز التنفيذي بالمحافظة،وبحث أليات تنفيذ خطة العمل المشتركة بين المستشفيات الجامعية وقطاع الشئون الصحية ،بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

استعرض الإجتماع حزمة الإجراءات الإحترازية والوقائية والتدابير اللازمة الجاري إتخاذها في إطار تطورات الوضع ولمنع إنتشار الفيروس بنطاق المحافظة، بالإضافة إلي سبل التنسيق بين المستشفيات الجامعية وقطاع الشئون الصحية بالمحافظة بما يحقق تكامل الخدمة بين كافة المنشأت الصحية خلال الأزمة ولحين الوصول إلي حالة الإستقرار.

أكد رئيس الجامعة أن الإجتماع يأتي في إطار خطة الدولة لتوحيد الجهود والتأكيد علي أهمية تكاتف جميع الأجهزة والمؤسسات والمواطنين خلال الوقت الراهن والذي يمثل مرحلة فاصلة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد،مشيرًا إلي أن جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة بالجامعة من( مستشفيات -وأطباء-وهيئة التمريض- والإداريين -وجميع المستلزمات الطبية المتاحة بالمستشفيات الجامعية) جاهزة لتقديم الدعم اللازم لمنع إنتشار العدوي بين المواطنين . 
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