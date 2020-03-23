صرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بمستشفيات جامعة الزقازيق

قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق صرف مكافأة تشجيعية قدرها 400 جنيه لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك كتقديرًا رمزيًا لا يتناسب مع جهودهم غير العادية والمبذولة خلال الفترة الحالية،وتشجيعًا لهم على مواصلة تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لجميع المرضي والمترددين علي المستشفيات.





كما أشاد رئيس الجامعة بالجهد المبذول والأداء المتميز خلال الفترة الحالية من جميع مقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات جامعة الزقازيق من الأطباء،وهيئة التمريض،والعاملين الإداريين،والفنيين،وتقديرهم للوضع الراهن وسعيهم لتذليل الصعاب وتسيير العمل بكل سهولة ويسر لتقديم خدمة صحية لائقة للمرضي.





ووجه " شعلان" الشكر لإدارة مستشفيات جامعة الزقازيق وجميع العاملين بها لعطائهم الدائم والمستمر وحرصهم علي العمل بكل إخلاص وتقديم أفضل أداء،لافتًا إلي أنهم مثال يحتذي به للتفاني وانكار الذات والعمل بقلب رجل واحد وبشكل دؤوب، داعيًا المولي عز وجل أن يوفقهم جميعًا ويعينهم على مواصلة العمل والإجتهاد، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر من كل مكروه وسوء.



