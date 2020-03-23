أحمد فتحي والأهلي.. قصة عطاء مستمر تستحق النهاية السعيدة

لا حديث يعلو فى هذه الفترة داخل جدران النادى الأهلى، سوى عن ملف التجديد لرباعي الفريق ونجومه، والذى تم حسم الأمر فيه، بعد إعلان النادى تجديد التعاقد رسميًا مع وليد سليمان لمدة موسمين، ورحيل كل من شريف إكرامى وقائد الأهلي التاريخي ونجم وسط الملعب حسام عاشور، مع تأجيل حسم تجديد التعاقد مع الجوكر أحمد فتحى لظروف فيروس كورونا وتواجد فتحى خارج القاهرة.





وبالرغم من عدم انتماء أحمد فتحى لأبناء النادى الأهلى، إلا أن رحلة عطائه المتميزة والمستمرة داخل القلعة الحمراء، جعلت الجماهير الحمراء تعشقه وتعتبره عنصرا أساسيا لا غنى عنه داخل النادى الأهلى.





وينتهى عقد أحمد فتحى مع النادى الأهلى بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع رسميًا لأى فريق فى الفترة الحالية.





الجوكر صاحب ال٣٥ عامًا، يمتلك تاريخا كبيرا وحافلا بالإنجازات والبطولات مع النادى الأهلى ومنتخب مصر، ومازال يحافظ على أدائه ومكانه داخل القلعة الحمراء ومع الفراعنة.





ووصلت إلى نجم النادى الأهلى عروض مغرية فى الفترة الحالية من أجل الحصول على خدماته، من فرق عديدة أبرزها فريق بيراميدز، وأنباء قوية تشير إلى رغبة الزمالك فى التعاقد مع اللاعب، بالإضافة إلى عرض خارجى بمبلغ كبير.





ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، رحلة عطاء أحمد فتحى المستمرة مع النادى الأهلى، وإنجازاته على النحو التالى:-









* شارك أحمد فتحى فى ٣٣٨ مباراة مع الأهلى بمختلف البطولات، نجح فى تسجيل ٢٤ هدف، وصناعة ٦١ أخرين.





* توُج الجوكر مع القلعة الحمراء ب١٩ بطولة خلال تواجده مع الفريق، وهم، ١٠ بطولات من الدورى المصرى، وبطولة واحدة لكأس مصر، بالأضافة إلى ٣ بطولات سوبر مصرى، ومثلهم من دورى أبطال افريقيا، ولقبين للسوبر الأفريقى.





* وشارك أحمد فتحى فى تتويج منتخب مصر بثلاث بطولات كأس الأمم الأفريقية، وبطولة أمم افريقيا تحت ٢٠ عامًا ايضًا عام ٢٠٠٣.





* أحمد فتحى شارك فى جميع البطولات سواء القارية أو المحلية، حيث شارك في كأس الأمم الإفريقية سواء الشباب أو الكبار، بالإضافة إلى كأس العالم، وكأس العالم للقارات، ودورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، كما شارك أحمد فتحي في بطولة كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي .





* هناك العديد من الأهداف التي ستظل عالقة في أذهان أحمد فتحي، والجماهير المصرية وأبرزها هى قذيفته المدوية في شباك فريق طلائع الجيش موسم ٢٠٠٩، التي جعلت الأهلى يلعب مباراة فاصلة أمام الإسماعيلي، ويتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز، برأسية الأنجولي أمادو فلافيو الشهيرة.





* بالأضافة لهدفه التاريخي أمام المصرى، فى بطولة كأس مصر نسخة ٢٠١٧، والتى توج الأهلى بلقبها بنتيجة ٢/١ برأسية رائعة من الجوكر أعطت للقلعة الحمراء بطولة غالية.





ماذا قدم أحمد فتحى مع الأهلى فى الموسم الحالى؟





شارك أحمد فتحى فى ١٧ مباراة مع الأهلى هذا الموسم بمختلف البطولات، لم يحرز أى هدف، ونجح فى صناعة هدفين فقط.





قصة عطاء أحمد فتحى مع الأهلى بدأت فى موسم ٢٠٠٧، عندما انتقل القلعة الحمراء قادمًا من صفوف فريق الإسماعيلى.





١٣ عامًا لأحمد فتحى مع القلعة الحمراء، تضمنها بعض التجارب الإحترافية السريعة على سبيل الإعارة، بعضها نجح واكتسب من خلالها خبرات كبيرة وبعضها لم تنتهى كما توقع لها.





مشاركة أحمد فتحى فى الكثير من المباريات هذا الموسم، يعنى احتياج السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، لخدماته الفنية التى لا يختلف الجميع عليها وعلى أهميتها فى قوة الأهلى خلال السنوات الأخيرة.





والأن ينتظر الجميع إلى ماذا ستنتهى قصة ورحلة أحمد فتحى مع النادى الأهلى بعد كل ما قدمه ومازال يقدمه الجوكر من عطاء وجهد للقلعة الحمراء، هل ستنتهى نهاية سعيدة تليق بالنادى الأهلى ونجم الفريق، أم سيرحل اللاعب وتنتهى القصة بنهاية حزينة لجمهور الأهلى.



